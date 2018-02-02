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Türkiye sert tepki gösterince Macron geri adım attı!

Türkiye sert tepki gösterince Macron geri adım attı!

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki sözlerine Türkiye'den gelen tepki sonrası ikinci kez geri adım attı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 13:13 - Güncelleme: 02-02-2018 13:13

Macron, dünkü Tunus ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'nın Afrin açıklamasına tepki göstermesi üzerine "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele için meşru hakkı olduğunu da dile getirdi.

Fransa, Macron'un bu açıklamalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarında ikinci kez geri adım atmış oldu.Macron, çarşamba günü, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU FRANSA'NIN YAPTIKLARI ORTADA: Macron'un açıklamalarını "Fransa'nın yaptıkları ortada." sözleriyle eleştiren Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir'i işgal eden, Biz Fransa değiliz, Mağrip ülkeleri veya Afrika'da Fransa'nın yaptıkları ortada. Bunların hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkelerin bize bu konularda, yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Birleşmiş Milletlerin ilgili şartına ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygundur ve tüm dünya da bunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu bir işgal değildir." ifadeleriyle Fransa'ya tepki göstermişti.

MACRON GERİ ADIM ATTI

Reuters haber ajansı da konuyla ilgili haberinde "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin öfkesi üzerine Suriye uyarısında geri adım attı" başlığını kullanarak Macron'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Türkiye'nin amacını anladığı yorumunu yaptı.

Fransa yönetimi, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalar yapmıştı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, harekatın başlamasından bir gün sonra, 21 Ocak'ta, katıldığı bir televizyon programında operasyonun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

SURİYE KRİZİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI

Aynı gün Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağıracaklarını" açıklamıştı. Açıklamasının ardından Çavuşoğlu ile aynı gün görüşen Le Drian, toplantının Türkiye'nin askeri operasyonunu hedef almadığını belirtmiş, Fransa yönetimi ise çağrının, "Suriye krizinin görüşüleceği bir istişare toplantısı" olduğunu kaydetmişti.

Fransa'dan Türkiye'ye bir küstah hamle daha!

Fransa'dan haddi aşan Afrin açıklaması! Türkiye'den anında yanıt

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • akıllı herif 02 Şubat 2018 14:15 Herif bize uçaklarını satıyor parasını alıyor arada böyle ince ayarlamalar yapıyor.Gemisini yürüten kaptan.

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