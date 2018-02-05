Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan kareler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'da tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Harekatın 15'inci günü olan 3 Şubat Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuşlar Fırat Karaca ve Ufuk Aktağ, Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ve Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Burada şehitler için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ile protokol üyeleri ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askeri manga tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağa taşındı. Şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden Muhammed Cihangir Çubukçu Şanlıurfa'da, Fırat Karaca Muş'ta, Halil İbrahim Aygül Çorum'un Alaca ilçesinde, Ufuk Aktağ Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Nurullah Seçen ise Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın (29) cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Buradaki karşılama törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ak Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına kondu. Törende şehidin babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annase Tülay Aktağ, "Vatan millet için gitti benim yavrum, benim yavrum göğsünü gere gere gitti, selvi boylu yavrum" diye ağıt yaktı.
OLAN BİTENDEN HABERSİZ, OYUNCAK ARABASIYLA OYNADI: Şehidin eşi Nuray Aktağ, törene eşinin kamuflajını giyerek katıldı.Yakasına asılan 'Şehidin oğlu' yazılı kartla tören alanında bulunan şehit Aktağ'ın oğlu 4 yaşındaki Muhammed Enes'in olan bitenden habersiz, elindeki oyuncak polis arabası ile oynadığı görüldü.
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