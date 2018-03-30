Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, burada yapılan ilk müdahale sonrası GATA’da tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Nişanlı olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla önce Merzifon Havalimanı ardından da karayolu ile memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyüne getirildi. Şehit Tokmak, için köy meydanında tören düzenlendi.