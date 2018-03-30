Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, memleketi Çorum’da Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, burada yapılan ilk müdahale sonrası GATA’da tedaviye alınan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Nişanlı olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçakla önce Merzifon Havalimanı ardından da karayolu ile memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyüne getirildi. Şehit Tokmak, için köy meydanında tören düzenlendi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgenaral Selami Aslan, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

Düzenlenen askeri törende gözyaşları sel oldu. 10 çocuk babası Mustafa Tokmak (77) oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta dururken, anne Fadime Toprak (64) ve kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi,“Güle güle git hakkım helaldir sana oğlum” diyerek ağıt yaktı.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek burkan kareler

Şehidin gözü yaşlı nişanlısı Hatice Demir ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak, düzenlenen cenaze törenin ardından cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Dorukseki köyünde toprağa verildi.

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