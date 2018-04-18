Türkiye seçime mi gidiyor? Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması beklenen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi erkene mi alındı? Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Beklenen son dakika açıklama en yetkili isimden bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek.



Beştepe'den gelen haberlere göre Erdoğan saat 15.30'da basın açıklaması yapacak. Bu basın açıklaması Erdoğan'ın planlanan programında yoktu. Devlet Bahçeli ile olan Beştepe'deki erken seçim zirvesi sonrasında son dakika kararı ile basın toplantısı duyuruldu.

Erdoğan'ın seçimle ilgili spekülasyonlara son noktayı koyma adına bizzat kendisinin kameralar önüne çıkmayı tercih ettiği söyleniyor. Sorulara da yanıt vermesi beklenen Erdoğan'ın erken seçimle ilgili bir karar alındıysa ve bunun tarihi belirlendiyse net bir şekilde ortaya koyacağı bildiriliyor.



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Şu anda Beştepe'de basın açıklamasının yapılacağı salonda hazırlıklar başladı. Aşağıdaki playerden canlı izleyebilirsiniz;

BAŞBAKAN YILDIRIM BEŞTEPE'DE... Türkiye erken seçim için saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, programda olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Külliye'ye gitti...

DEVLET BAHÇELİ DİVANI TOPLADI: Erdoğan ile görüşen Devlet Bahçeli ise Beştepe'den çıkar çıkmaz başkanlık divanını topladı. Bu son dakika gelişmesi de Beştepe'den bir tarihle ayrıldığı şeklinde yorumlandı.





2019 SEÇİMİ NE ZAMAN?: Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi. 26 Ağustos 2018 tarihi Kurban bayramına denk geliyor.