  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye seçime mi gidiyor? Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Türkiye seçime mi gidiyor? Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

TÜRKİYE erken seçime mi gidiyor? Son dakika haberler arka arkaya gelirken herkesin merak ettiği sorunun yanıtını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.30'da yapacağı basın toplantısında verecek. Son dakika bilgisine göre Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'ye gitti...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 14:37 - Güncelleme: 18-04-2018 15:13

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması beklenen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi erkene mi alındı? Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Beklenen son dakika açıklama en yetkili isimden bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek.

Beştepe'den gelen haberlere göre Erdoğan saat 15.30'da basın açıklaması yapacak. Bu basın açıklaması Erdoğan'ın planlanan programında yoktu. Devlet Bahçeli ile olan Beştepe'deki erken seçim zirvesi sonrasında son dakika kararı ile basın toplantısı duyuruldu.

Erdoğan'ın seçimle ilgili spekülasyonlara son noktayı koyma adına bizzat kendisinin kameralar önüne çıkmayı tercih ettiği söyleniyor. Sorulara da yanıt vermesi beklenen Erdoğan'ın erken seçimle ilgili bir karar alındıysa ve bunun tarihi belirlendiyse net bir şekilde ortaya koyacağı bildiriliyor.

CANLI YAYINLA İZLEYİN

Şu anda Beştepe'de basın açıklamasının yapılacağı salonda hazırlıklar başladı. Aşağıdaki playerden canlı izleyebilirsiniz;

BAŞBAKAN YILDIRIM BEŞTEPE'DE... Türkiye erken seçim için saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmişken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım, programda olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Külliye'ye gitti...

DEVLET BAHÇELİ DİVANI TOPLADI: Erdoğan ile görüşen Devlet Bahçeli ise Beştepe'den çıkar çıkmaz başkanlık divanını topladı. Bu son dakika gelişmesi de Beştepe'den bir tarihle ayrıldığı şeklinde yorumlandı.


2019 SEÇİMİ NE ZAMAN?: Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi. 26 Ağustos 2018 tarihi Kurban bayramına denk geliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye seçime mi gidiyor? Erdoğan'dan erken seçim açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI » Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI » Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro