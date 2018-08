Türkiye sabit kur rejimine geçerse ne olur bu iddia gündemde

ard75 10 Ağustos 2018 12:03 yorumlara bakıyorum her kes ya akıl veriyor yada kına yakmak için ellerini ovuşturuyor. ilk sözüm o akıl verenlere baksanız daha evinde bir kadını iki çocuğu yola götüremez idare edemez ama adam kalkmış ülke yönetmeye talipmiş gibi akıl veriyor. Madem bu kadar zekisin bir dahaki, seçimlere koy adaylığını yönet. Ellerini ovuşturanlara gelince bunun bir gemi olduğunu unutmasınlar gemi su alınca her kes boğulur hala yan komşularımızda olanlardan ders alamadıysanız diyecek lafım bir nüsibet bin nasihattan iyidir derim ama o zamanda iş işten geçmiş olur. Diyelim AKP gitti Erdoğan gitti kim gelecek Muharrem mi daha delege savaşlarından çıkamayan delegesi dahi kendisine oy vermeyen bir cumhurbaşkanı ve bir chp ülkeye ne kazandıracak acaba onların iktidarda olduğunu bir düşünün bakalım. şu haldeyken bile adamların ülkeden bahsettiği yok her kes koltuk derdine düşmüş bir muhalefet işte sonuç orta da. Allah ülkemize miiletimize zeval vermesin. abd köpeğine de fırsat vermesin.