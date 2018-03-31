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Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin tarihi belli oldu

Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin tarihi belli oldu

Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 12:06 - Güncelleme: 31-03-2018 12:06

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısı, Erdoğan ve Putin'in eş başkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan'da Ankara’da düzenlenecek.

Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Putin'in ziyareti kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni yapılacak.

4 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ
Öte yandan Suriye konulu üçlü zirve, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapılması da öngörülüyor.

NELER KONUŞULACAK
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

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Kaynak : AA

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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