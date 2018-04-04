Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi! Tel Rıfat detayı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapıldı.

AYRILIKÇILARA KARŞI DURMA KARARLILIĞI: Liderler zirvesinden sonra yapılan ortak açıklamada "Terörle mücadele kisvesi altında (Suriye'de) yeni gerçeklikler yaratılması girişimlerini reddetmiştir. Ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

LİDERLERİN BASIN TOPLANTISI CANLI



Görüşme sonrası kameralar karşısına üç lider ortak basın toplantısı düzenledi. İlk olarak söz alan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ

"Türkiye, DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülkedir. Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı mücadeleyi bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı veriyoruz. Teröristlerden temizlediğimiz bölgeleri temizlemekle kalmıyoruz, altyapı ve üstyapısı ile yaşanabilir hale getiriyoruz. Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeliyi konuk ediyoruz. Cerablus ve El Bab bölgesine şu ana kadar 160 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Afrin'e de yüzbinlerce Suriyeli kardeşlerimizin döneceğini düşünüyoruz.

ERDOĞAN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE AYNI MESAFEDE OLMASINA BAĞLIDIR

Bugün önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Gerginliği azaltma bölgeleri konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızın gereğini hassasiyetle yerine getiriyoruz.

ERDOĞAN TEL RIFAT BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tel Fırat bölgesini, Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla çalışma yürütmeye hazırız.

YPG KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE KARŞI OPERASYON MESAJI

Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG'nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağımızı tekrarlamakta fayda görüyorum.



DEAŞ BAHANESİYLE YPG SOKULUYOR

Suriye'de kaos çıkartılmak istenen yerlere önce DEAŞ'ın yerleşmesinin önü açılmakta, sonra onunla mücadele bahanesiyle YPG/PYD sokulmakta ve böylece terör döngüsü tamamlanmaktadır. Ne Suriye'nin, ne de bölgemizin geleceğinin üç beş terör örgütünün tasallutu altında kararmasına izin vermeyeceğiz. Yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeni Suriye halkıdır. Kazananın kimler olduğunu ise hepimiz gayet iyi biliyoruz. Uluslararası toplumu, sorunun adil çözümüne destek olmaya çağırıyoruz. Yaptığımız istişare ve aldığımız kararların Suriye için hayırlı olmasını diliyorum."

RUHANİ: SURİYE'NİN GELECEĞİNE SURİYE HALKI KARAR VERİR

Daha sonra İran Cumhurbaşkanı Ruhani söz aldı. Suriye'nin geleceğinin sadece Suriye halkını ilgilendirdini belirterek, buna özgür bir seçimle karar vereceklerini söyledi. Ruhani, "Suriye halkının barışa kavuşma umudu bugün daha çoktur. Bunu görmekten mutluyum" dedi.

PUTİN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Son olarak söz alan Putin konuşmasında Suriye'nin birliğine dikkat çekerek "Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır" dedi.

Doğu Guta'da yüzbinlerce insanın kurtarılması için benzeri olmayan bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çatışma bölgelerine durmadan insani yardım gönderiliyor. Bunlar Rus vatandaşlarının bağışları sayesinde yapılıyor. Türkiye, İran ve Rusya insani yardımlar konusunda çalışmalarını hızlandıracaklar. Sayın Erdoğan sosyal ve ekonomik altyapısını da kalkındırıyoruz. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği bölgelerde kalkındırma çalışmaları yapılıyor. Militanlar bazı kimyasal gazlar kullanarak. provokasyonlara başvuruyorlar. Terörle ilgili bilgi alışverişini arttırmaya karar verdi."

İKİLİ GÖRÜŞMELER: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirve kapsamında liderler önce ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ilk görüşme Erdoğan ve Ruhani arasında, ikincisi ise Putin ve Ruhani arasında oldu.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ: Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi. Üç lider el ele basına poz verdi.

Suriye'ye ilişkin müzakerelerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ikincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

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Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapıldı.

TÜRK HEYETİNDE KİMLER VARDI?

Söz konusu zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

TÜRKİYE TEL RIFAT'I İSTİYOR AMA: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde duruluyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın yeni bir aşaması olarak, Tel Rıfat’a düzenlenmesi planlanan operasyona da yön verecek. PYD/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinde halen Rus Ordusu ile Esad’a bağlı güçler de bulunuyor. TSK ile ÖSO’nun Afrin’de gerçekleştirdiği operasyondan rahatsızlık duyduğunu gizlemeyen İran, Tel Rıfat operasyonuna da sıcak bakmıyor.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILDI: Türkiye ve Rusya öncülüğünde Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkes, Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açacak Astana sürecini başlatmıştı.

Cenevre görüşmelerinde bir sonuç elde edilememesi üzerine, ​"Suriye" konulu üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.