Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi başladı! Tel Rıfat detayı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapılıyor.

ALINAN KARARLARIN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLİYOR: Üç ülkenin liderlerini buluşturan zirvede ana gündem maddesi Astana’da alınan kararların bugüne kadarki uygulamaları değerlendiriliyor. Zirvede İdlib’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi, Fetih el Şam ve DEAŞ ile mücadele masaya yatırılıyor.

TÜRKİYE TEL RIFAT'I İSTİYOR AMA: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde duruluyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın yeni bir aşaması olarak, Tel Rıfat’a düzenlenmesi planlanan operasyona da yön verecek. PYD/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinde halen Rus Ordusu ile Esad’a bağlı güçler de bulunuyor. TSK ile ÖSO’nun Afrin’de gerçekleştirdiği operasyondan rahatsızlık duyduğunu gizlemeyen İran, Tel Rıfat operasyonuna da sıcak bakmıyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirve kapsamında liderler ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ilk görüşme Erdoğan ve Ruhani arasında, ikincisi ise Putin ve Ruhani arasında oldu.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ: Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi. Üç lider el ele basına poz verdi.

Suriye'ye ilişkin müzakerelerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ikincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapılıyor.

TÜRK HEYETİNDE KİMLER VAR?

Söz konusu zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılıyor.

Üçlü zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILDI: Türkiye ve Rusya öncülüğünde Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkes, Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açacak Astana sürecini başlatmıştı.

Cenevre görüşmelerinde bir sonuç elde edilememesi üzerine, ​"Suriye" konulu üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.