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Türkiye onları konuşmuştu! Canlı yayında evlenecekler

Türkiye onları konuşmuştu! Canlı yayında evlenecekler

Nikâh memurunun sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabı vermesi nedeniyle nikâhı kıyılamayan çift, yeniden nikâh tarihi almak için Turgutlu Belediyesi Nikâh Memurluğu'na başvuruda bulundu. Genç çiftin nikâhı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 14:28 - Güncelleme: 24-04-2018 14:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nikâh memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelinin, "Hayır demek ne mümkün" cevabını vermesi nedeniyle nikâhı kıyılmayan çift, ulusal bir kanalda canlı yayında evlenecek. Gelin ve damat, Turgutlu Belediyesi Nikâh Memurluğu'na giderek, nikâh tarihi almak için yeniden başvuru yaptı.

'HAYIR DEMEK NE MÜMKÜN' CEVABINI VERMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde, Turgutlu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri çifti nikâh masasına oturdu. Nikâh memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Koşman, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı kıymadı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikâhı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikâh işlemleri iptal edildi.

ÇİFTİN NİKÂHI CANLI YAYINDA KIYILACAK
Yaşanan olay Türkiye gündeminde de geniş yer aldı. Tören sonrası genç çift, yeniden nikâh tarihi almak  için Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuru yaptı. Genç çiftin nikâhı, ulusal bir kanalda canlı yayında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak. Yeniden işlemlere başlayan çift yaşadıkları kötü tecrübe sonrası televizyon ekranlarında dünya evine girecek. Başvuru sırasında gazetecilerin sorusuna yanıt veren gelin Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.

ACI BİR TECRÜBE OLDU
Damat Turgut Dinçer Güneri ise zorlu bir süreç yaşadıklarını ve yaşananların kendilerine acı bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gokche 24 Nisan 2018 14:42 bu mevzu uzayıp gitmese mi artık yahu... evlenemedilerse evlenemediler memlekette konuşacak başka konumuz kalmamış gibi... ama siz de haklısınız; bu ülkede artık meşhur olmak için uğraşmıyor insanlar, meşhur edilmek için uğraşılıyorlar...

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