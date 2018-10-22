Türkiye, Musul'da başkonsolosluk açıyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul'da açılması düşünülen yeni başkonsolosluk için kentte incelemelerde bulundu. Yıldız, başkonsolosluğu en uygun yerde açmak amacıyla kentte incelemeler yaptığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin talimatı çerçevesinde Musul'da bir başkonsolosluk açacağız" diyen Büyükelçi Yıldız, Bağdat'taki merkezi yönetimin yönlendirmesi ve onayının da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.

Yıldız, Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsolosluklarının faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda önemli mesafeler katedildiğini belirterek, "Bağdat yönetimi tarafından Basra'ya ilişkin onay süreci tamamlandı, Musul'da da yakın zamanda işlemler tamamlanacak," dedi.