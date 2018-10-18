Türkiye muhteşem bir stada daha kavuşuyor!

Ordu'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Yeni Ordu Stadı'nın çim serme işlemi sona erdi. 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, kısa bir süre içerisinde hizmete girecek.

Türkiye muhteşem bir stada daha kavuşuyor!

Ekiplerce Adapazarı'ndan getirilen çimler yeni stada serilirken, çimlerin köklenmesi için sulama işlemine geçildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadın hızlı inşa edilmesinin, devletin gücünü ve Türk mühendisliğinin gelişmişliğini gösterdiğini belirterek, "15 ay gibi kısa sürede yaklaşık 150 milyon liralık, 20 bin seyirci kapasiteli bir stadı bitirebilmek, gelişmiş teknolojiyi ve aynı zamanda bu konudaki uzmanlığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye muhteşem bir stada daha kavuşuyor!

KISA SÜREDE AÇILACAK: Stadın Ordu'ya yapılması noktasında özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ettiklerini kaydeden Yavuz, "Stadı kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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Türkiye muhteşem bir stada daha kavuşuyor!

''EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'': Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'da, kentin çok güzel bir spor tesisine kavuştuğunu söyledi. Stat inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Kara, "İnşallah burada güzel karşılaşmaları hep birlikte izleyeceğiz. Ordumuza yakışır bir stat yapılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Türkiye muhteşem bir stada daha kavuşuyor!

Statta sadece futbol organizasyonlarının olmayacağını aktaran Kara, "Burada salon sporları da olacak. Bunun için de ayrı bölümler yapılmış durumda. Dolayısıyla burayı 24 saat yaşayan bir stat olarak kullamayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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