Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Kupada çeyrek finaller 5-6-7 Şubat, rövanşları 26-27-28 Şubat; yarı finaller 3 Nisan, rövanşları ise 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER

Akhisarspor

E.Y. Malatyaspor

Göztepe

Hatayspor

Kasımpaşa

Trabzonspor

Ümraniyespor

Galatasaray