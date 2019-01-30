Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekilecek. Kupada çeyrek finaller 5-6-7 Şubat, rövanşları 26-27-28 Şubat; yarı finaller 3 Nisan, rövanşları ise 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER
Akhisarspor
E.Y. Malatyaspor
Göztepe
Hatayspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Ümraniyespor
Galatasaray
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