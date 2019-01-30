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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 10:38 - Güncelleme: 30-01-2019 13:45

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri yer aldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray katıldı.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas’ta oynanacak.

Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle: 

ÇEYREK FİNAL 
Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

YARI FİNAL
Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

-------------------------

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 14:47 kim cikarsa ciksin yeni malatya yari finale cikar

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