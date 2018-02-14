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Türkiye kriz dinlemedi: Pazara geri döndü!

Türkiye kriz dinlemedi: Pazara geri döndü!

Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için yapılan rezervasyonlar, yılbaşından itibaren geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Geçen yıla göre bu yılki turist sayısının daha fazla olmasının beklendiğini vurgulayan Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan Türkiye'nin Almanya pazarına geri döndüğünü kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 20:10 - Güncelleme: 14-02-2018 00:10

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Hannover'deki genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, “Almanya'dan Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla oranla şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı. 

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, Mayıs-Ekim döneminde sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracak.

TÜRKİYE, ALMANYA PAZARINA GERİ DÖNDÜ

Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki tur operatörüyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye'ye talepte artışın görüldüğünü belirtti.

Geçen yıla göre bu yılki turist sayısının daha fazla olmasının beklendiğini vurgulayan Coşan, Türkiye'nin Almanya pazarına geri döndüğünü kaydetti.

Coşan, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı turist kaybını kapatmaya başladığını dile getirerek, “Almanya'nın hedefi Rus pazarından birinciliği geri almak” dedi. 

TUI'nin 20 milyon müşterisi ve yaklaşık 18 milyar avro cirosu bulunuyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 13 Şubat 2018 22:36 Hic guvenilmez bu turizm sektorune.Illaki sanayi,sanayi,sanayi.gerisi bos hikaye.

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