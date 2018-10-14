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Türkiye, IMF'de icra direktörü oldu! Bakan Albayrak açıkladı

Türkiye, IMF'de icra direktörü oldu! Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 13:41 - Güncelleme: 14-10-2018 13:57

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bali'de Yeni Ekonomi Programı'nın sunumunu yaptıklarını belirten Albayrak, IMF ülke grbununun İcra Direktörlüğü görevini Türkiye olarak devraldıklarını söyledi. 

BİRE BİR TOPLANTILAR YAPTIK... Albayrak, "Bali'de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi.

GÖREVİ RECAİ KAYA YÜRÜTECEK... Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum" dedi.

G-20 FİNANS BAKANLARI VE MERKEZ BANKALARI TOPLANTISI... Bali'de G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Albayrak, ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantılarda özellikle Yeni Ekonomi Programı ve küresel yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artıracak politikalar masaya yatırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • icra 14 Ekim 2018 15:30 Icradan temiz telefon felan denk gelirse alin haci bi direktörlugunuz ise yarasin.benim telefon bozulmak üzere

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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