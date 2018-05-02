  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi nisanda geriledi

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi nisanda geriledi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan'da, Mart ayındaki 51.8 düzeyinden 48.9 düzeyine geriledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-05-2018 11:22 - Güncelleme: 02-05-2018 11:22

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

"Türkiye İmalat PMI, Nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti.

"Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı.

"Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi."

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve İspanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) verileri, Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat sektörü büyümesinin hız keserek güçlü seyrini devam ettiğine işaret etti. Fransa’da ise imalat sektörü büyümesi hızlandı.

IHS Markit’ten yapılan açıklamaya göre;

- Euro Bölgesi IHS Markit İmalat PMI verisi Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.2’ye gerileyerek imalat sektörünün 13 ayın en düşük hızında büyüdüğüne işaret etti.

- IHS Markit/BME Almanya İmalat PMI verisi dokuz aydır düşüşte, Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da 58.1’e geriledi

İşte diğer ülkelerin endeksleri;

- Almanya İmalat PMI Nisan'da 58.1'e geriledi

- Fransa İmalat PMI Nisan’da 53.8’e yükseldi

- İtalya İmalat PMI Nisan’da 53.5’e geriledi

- Euro Bölgesi İmalat PMI Nisan'da 56.2'ye geriledi

- İspanya İmalat PMI Nisan’da 54.4’e geriledi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi nisanda geriledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro