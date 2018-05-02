Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi nisanda geriledi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

"Türkiye İmalat PMI, Nisan ayında sektörün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti.

"Bu durum toplam yeni sipariş hacmi ve istihdamdaki yavaşlamadan kaynaklandı.

"Üretimin artmaya devam etmesi ve ihracat siparişlerinin güçlü düzeyde gerçekleşmesi olumlu gelişmeler olarak kaydedildi."

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve İspanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) verileri, Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat sektörü büyümesinin hız keserek güçlü seyrini devam ettiğine işaret etti. Fransa’da ise imalat sektörü büyümesi hızlandı.

IHS Markit’ten yapılan açıklamaya göre;

- Euro Bölgesi IHS Markit İmalat PMI verisi Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.2’ye gerileyerek imalat sektörünün 13 ayın en düşük hızında büyüdüğüne işaret etti.

- IHS Markit/BME Almanya İmalat PMI verisi dokuz aydır düşüşte, Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da 58.1’e geriledi

İşte diğer ülkelerin endeksleri;

- Almanya İmalat PMI Nisan'da 58.1'e geriledi

- Fransa İmalat PMI Nisan’da 53.8’e yükseldi

- İtalya İmalat PMI Nisan’da 53.5’e geriledi

- Euro Bölgesi İmalat PMI Nisan'da 56.2'ye geriledi

- İspanya İmalat PMI Nisan’da 54.4’e geriledi