Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmü

Misafir 08 Ağustos 2018 00:07 Ya oyle rahat laf ediyorlar ki sanki papaz sucsuz yere tutuklandigini saniyorlar Eger Turkiye papazi serbest birakirsa papazin bos yere Turkiye de tutuklandigini butun dunya ya ilan ederler vede Turkiye sucsuzlari tutuklaniyor diye gosteriliriz dunya da hicbir itibarimiz olmadigini gosteririiz ama papaz tam bir ajan Saygilarimla Kenan Demir