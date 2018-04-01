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Türkiye ihracat rakamları rekor kırdı!

Türkiye ihracat rakamları rekor kırdı!

TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 10:47 - Güncelleme: 01-04-2018 10:47

Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA İYİYİZ: Büyümenin yanında ihracatın da 18 aydır üstüste artı veriyor olması ve yabancı yatırımlarla ilgili 2017 yılı performansı, bütçe açığı, kamu borçlarının oranına bakıldığına mükemmeliz diyemesek de iyiyiz. Gerek 2016 gerekse de 2016 yılından sonra gelen artçılar, terörle mücadele. Yaşanmadık badire kalmadı. Tüm bunlar Türkiye'nin reel sektörle ilgili de derinleşmesiyle ilgili ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.

15 YILDA MİLLİ GELİRİNİ 3 KAT ARTTIRAN BAŞKA ÜLKE YOK

Kendi kendimize yarattığımız dalgalarla boğulduğumuzu unutmayalım. Bütün bunlara rağmen Türk ekonomisinin performansını dikkate aldığımızda şöyle cevap vereyim. Başka vatanımız yok ama Türkiye gibi başka ülke de yok. Türkiye gibi 15 yılda milli gelirini 3 kat arttıran başka bir ülke yok.

Türkiye'de ne yatırdıysanız bunun 3 kat değere gelmiş olması, potansiyel olarak önümüzdeki 15 yılda da her alanda bu kadar fırsatı vadeden başka bir ülke yok. Dünyadaki 10 tane mega projenin 6 tanesi Türkiye'de. Türkiye bugün ve gelecek anlamında en büyük fırsatları vadeden ülke.

KAMUOYU MÜSTERİH OLSUN ORTADA BİR ÖLÇÜ VAR

(Döviz kurlarındaki dalgalanma) Türkiye'yi bütünüyle bir şirket gibi değerlendirirseniz, Türkiye'nin genel dengelerine baktığınız zaman borçları, kısa vadeli dolar ve döviz mükellefiyetleriyle ilgili hiçbir riski yoktur. Kamuoyu müsterih olsun, ortada bir ölçü var. Özel sektör , artı kamu borçları ve varlıklarına bakılır. Bütün bunları topladığınız zaman fazla veriyoruz. FED'in faiz arttırmasından başlayıp, Trump'ın korumacı ticaretle ilgili açıklamalarıyla devam eden süreç spekülatif. Keşke bunlar konuşanlar bize gelip sorsaydı.

İLK ÇEYREKTE EN AZ 6 BÜYÜME BEKLENİYOR

Geçen yıl, 2017'de Türkiye yüzde 6 ve üzerinde büyüyecek demiştik. Şu anda aldığımız ihracat rakamları, kapasite kullanım oranları da dikkate alındığında 2018 ilk çeyreğinde en az yüzde 6 büyüme bekliyoruz. 6 taban, üstü olur.

Otomotivi ilgilendiren, enerji depolamayla ilgili önemli bir projemiz var. 4-5 milyar dolar büyüklüğünde. Yüzde yüz Türk olacak. Madeninden son bitmiş haline kadar. Yüzde 80, 85'i de ihracat olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Erol Baron 01 Nisan 2018 11:56 Kısacası dış ticaret rakamları ütülmeye devam ettiğimizi yüzümüze vuruyor. emekli maaşlarında 8 yıllık kayıp ise, döviz bazında aylık 89 €.

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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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