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Türkiye için haddini aşan sözler!

Türkiye için haddini aşan sözler!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter adresinden kısa süre önce Türkiye'ye yönelik haddini aşan ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 16:05 - Güncelleme: 10-03-2018 16:05

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığını iddia etti.

Gargaş, "Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı" ifadesini kullandı.

BAE'den üst düzey devlet yetkililerinin Türkiye'ye yönelik yürüttüğü 'suçlayıcı Twitter diplomasisi' devam ediyor.  

Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle işbirliği kurduğunu iddia etti. 

OSMANLI PAŞASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ise kişisel Twitter hesabından yeniden paylaştığı tweette, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweet atarak skandala neden olmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR31 YORUM

  • ingiliz ve abd ye vermeye hevesliler 10 Mart 2018 20:04 bi adamda beyin yok diye suçluyamazsınız.beyinsiz olmaları onlara yetirince zul zaten.

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