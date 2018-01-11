  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye için çağrı yaptılar

Türkiye için çağrı yaptılar

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan dikkat çeken bir çıkış yaparak Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-01-2018 20:19 - Güncelleme: 11-01-2018 20:19

Geçen yıl AB ülkeleri tarafından tırmandırılan krizlerle kopma noktasına gelen Türkiye ve AB ilişkilerinde rüzgar tersine döndü. Avrupa Birliği ve AB ülkelerinden son dönemde Türkiye ile ilgili dikkat çeken mesajlar geliyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çalışmak istediklerini belirterek "AB'nin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiğini" söyledi.

Borisov, Türkiye'nin, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun bir üyesi olarak önemli ve Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına vurgu yaptı.Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da ay başında "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün." açıklamasını yapmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye için çağrı yaptılar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Kolay 11 Ocak 2018 21:22 Once demokrasi gelisecek.konusma hurriyeti gelecek gazeteciler cikacak.feto ile gercek mucadele olacak.soygynlar rusvetler sorgulanacak.

    CEVAP YAZ 11 4
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat