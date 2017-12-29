Türkiye için bir ilk: Boğaz'dan böyle geçti!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı 'Deepsea Metro-2' isimli ilk sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tuzla'ya giden gemiye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşlik etti. Twitter

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Norveç'in Güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan Güney Kore yapımı 229 metre uzunluğunda, 51 bin 283 groston ağırlığındaki Marshall Adaları bayraklı 'Deepsea Metro-2' isimli sondaj gemisi Çanakkale'ye ulaştı. Saat 17.00 sıralarında Ege Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen sondaj gemisine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan sondaj gemisinin, İstanbul Tuzla'ya gittiği öğrenildi. Twitter

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Çanakkale önlerinde geçerken havanın karardığı için ışıkları yanan sondaj gemisinin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi, cep telefonları ile fotoğrafladı. Twitter

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