Türkiye harekete geçti 24 eyalette FETÖ'ye kıskaç!

Türkiye, proje terör örgütü FETÖ ile mücadelesini tüm dünyada ve her platformda sürdürüyor. Birçok ülke FETÖ’yü korumaya çalışsa da Türkiye peşlerini bırakmıyor. FETÖ’nün en çok kümelendiği ülkelerin başında ise teröristbaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı ve korunduğu Amerika bulunuyor.

Türkiye, ABD’de FETÖ’ye yönelik büyük bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Avukatlar John Martin, Jim Arnold, Dan Flynn, 24 eyalette siyasetçilerle buluştu. Ekip Washington’da ABD Adalet Bakanının da olduğu etkin kanun yapıcılarla, Michigan’da ise Vali Rick Snyder’le bir araya gelerek FETÖ’yü anlattı.

EYALET EYALET GEZİYORLAR: Hukukçulardan biri Teksas, Kaliforniya, Louisiana ve Massachusetts'deki okul yönetim idarelerine giderek FETÖ okullarındaki skandalları ve dolandırıcılıkları anlattı. Ekipten John Martin, Illinois'taki Demokrat Parti Başkanı Mike Madigan’la bir araya gelerek toplantı düzenledi. The Center For Public Integrity adlı haber sitesiyle röportaj yapan Martin “Bir zamanlar FETÖ’ye destek vermiş bile olsalar onlara örgütün gerçek yüzünü göstererek gözlerinin açılmasını sağlıyoruz” dedi.

FETÖ GERÇEĞİNİ ANLATTI

Hukuk ekibinin ayrıca FETÖ’nün ABD’deki en yoğun okul yapılanmasını kurduğu Teksas Eyaleti’nde çok yoğun faaliyetler içerisinde olduğu öğrenildi. John Martin, Teksas’ta Başsavcı Ken Paxton’la bulaşarak FETÖ gerçeğini anlattı. Bu davaya destek veren isimlerden birisi de Teksas'lı lobici ve eski valinin danışmanı Jim Arnold. Arnold’in eyalet genelinde lobi faaliyetlerinde bulunarak örgütün Teksas’taki sözleşmeli okullarının şeffaflığa kavuşturulması için kampanya başlattığı öğrenildi. FETÖ'nün Amerika'daki okullarına FBI yolsuzluk baskını yapmıştı.

İŞTE O EYALETLER

ABD’li hukukçu, lobici ve siyasetçilerden oluşan ekibin temaslarda bulunduğu eyaletler: Columbia Bölgesi, (Washington D.C.) Michigan, Massachusetts, California, New York, New Jersey, Louisiana, Tennessee, Arizona, Delaware, Georgia, Florida, Maine, Nevada, Utah, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Maryland, Indiana, Alabama.