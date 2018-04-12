Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkeler

SURİYE savaşı için geri sayım başlarken saflar da netleşiyor. Amerika'nın yandaşları bildik ülkeler. Rusya'nın cephesinde de İran ve Çin var. Trump 'Hazır ol Rusya füzelerimiz geliyor' diyerek savaş için start verdi. Putin "sağduyunun hakim olmasını istiyoruz' dese de savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. Dünya kıyamet savaşına hazırlanırken Türkiye en zor seçimi yapacak ülkelerden biri. İşte gelen ilk açıklamalarla renklerini belli eden ülkeler;
SUUDİ ARABİSTAN : Donald Trump ABD başbakanı seçilince soluğu Suudi Arabistan'da almış ve dünya küresi pozu ile olay yaratmıştı. Haliyle Suudi Arabistan'ın Rusya ABD savaşında seçtiği saf sürpriz olmadı. Sürpriz Suudi Arabistan'ın savaşa bizzat dahil olma arzusu oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye’nin kimyasal silah kapasitesinin hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede ülkesinin de yer alabileceğini söyledi.
İSRAİL : Amerika'nın saflarına ilk katılan ülke İsrail oldu. İran'a yönelik tehditleri de barındıran açıklama "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder" şeklinde geldi. Hemen ardından da İsrail, İABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı düzenledi. Başbakan Benyamin Netanyahu "İsrail'in kararlığını test etmeyin" dedi. İsrail açık açık ifade etmese de İran'a çıkışarak ABD saflarında olduğunu gösterdi.
FRANSA : BM'deki görüşmede ABD'nin peşine takılıp salonu terkeden Fransa, Trump ile birlikte hareket ediyor. Düne kadar jetlerini kaldırmayı düşenmeyen Macron bugün savaşa dahil olacağını ilan etti. Macron, "Suriye'nin kimyasal silah kullandığına dair kanıtlar var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırı kararı verilecek" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün askeri seçenek için "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak” demişti.
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