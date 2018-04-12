Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkeler

AMERİKA ile Rusya arasında savaş rüzgarları eserken dünya ülkeleri de saflarını belirliyorlar. Amerika'nın değişmez müttefikleri İngiltere ve Fransa, Rusya'nın ise Çin ve İran. Peki Türkiye ve diğer ülkeler kimi destekliyor? Suudi Arabistan, Katar, Hollanda ve İsrail tarafını seçti.

SURİYE savaşı için geri sayım başlarken saflar da netleşiyor. Amerika'nın yandaşları bildik ülkeler. Rusya'nın cephesinde de İran ve Çin var. Trump 'Hazır ol Rusya füzelerimiz geliyor' diyerek savaş için start verdi. Putin "sağduyunun hakim olmasını istiyoruz' dese de savaş gemilerini Akdeniz'e yolladı. Dünya kıyamet savaşına hazırlanırken Türkiye en zor seçimi yapacak ülkelerden biri. İşte gelen ilk açıklamalarla renklerini belli eden ülkeler; Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

SUUDİ ARABİSTAN : Donald Trump ABD başbakanı seçilince soluğu Suudi Arabistan'da almış ve dünya küresi pozu ile olay yaratmıştı. Haliyle Suudi Arabistan'ın Rusya ABD savaşında seçtiği saf sürpriz olmadı. Sürpriz Suudi Arabistan'ın savaşa bizzat dahil olma arzusu oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye’nin kimyasal silah kapasitesinin hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede ülkesinin de yer alabileceğini söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

İSRAİL : Amerika'nın saflarına ilk katılan ülke İsrail oldu. İran'a yönelik tehditleri de barındıran açıklama "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder" şeklinde geldi. Hemen ardından da İsrail, İABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı düzenledi. Başbakan Benyamin Netanyahu "İsrail'in kararlığını test etmeyin" dedi. İsrail açık açık ifade etmese de İran'a çıkışarak ABD saflarında olduğunu gösterdi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15