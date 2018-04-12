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Türkiye hangi tarafta? ABD'li yetkiliden ilginç ilginç açıklama

Türkiye hangi tarafta? ABD'li yetkiliden ilginç ilginç açıklama

Amerika Rusya gerilimi sürerken Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Bölgede tansiyon yükselirken bir grup gazeteciye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, NATO üyeliğini hatırlatarak “Türkiye, ABD ile Rusya arasında tercih yapmak durumunda değil” dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 07:41 - Güncelleme: 12-04-2018 07:41

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırısı sonrasında ABD ile Rusya arasındaki gerilim giderek artıyor. Taraflar arasında tansiyon yükselirken ABD'li üst düzey bir yetkilden Türkiye-Amerika ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan ABD yetkilisinin açıklamaları ve sorulara yanıtları özetle şöyle:

ŞU AN ÇOK DAHA İYİMSERİM
- Birkaç ay önce olsa, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim. Şu an çok daha iyimserim. İki ülke liderleri ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar.

- Talimat en üst makamdan, Trump’tan geliyor. Münbiç konusunda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu yol bulmak istiyoruz.

- Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.

YARIM ASIRDAN FAZLA TÜRKİYE NATO MÜTTEFİKİ
- Türkiye-ABD yarım asırdan fazla NATO müttefiki. Değişeceğini, Türkiye’nin ABD ile bir başkası arasında tercih yapmak durumunda olduğunu da zannetmiyorum.

- Türkiye ile ABD arasında özellikle DEAŞ’a karşı birçok alanda işbirliği sürüyor. İstihbarat paylaşımı, diplomasi, örgütün finansal gücünün sona erdirilmesinde ciddi işbirliği yapıldı. Türkiye, Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu görüşmeler için müttefiklik ifadesini kullanamayız.

S-400 ALMAYIN MESAJI
- Türkiye, Patriot sistemleriyle yakından ilgileniyor. Bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah alması ittifakı zedeler. Türkiye, eğer S-400 yerine Patriot almaya karar verirse, kongreden geçişine kolaylık sağlar.

ABD YARGISININ KANIT BEKLENTİSİ ÇOK YUKARIDA
- (Gülen’in iadesi) Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Şunu söylemeliyim ki ABD yargısının kanıt beklentisi çok yukarıdadır. Koordinasyon ve istihbarat paylaşımı devam ediyor.

PAPAZIN SUÇLU OLDUĞUNA DAİR KANIT GÖREMEDİK
- (FETÖ’den tutuklu ABD’li rahip Andrew Craig Brunson) Rahip Brunson’ın suçlu olduğuna dair bir kanıt görmedik. Tutuklu ABD personelinin suç işlediğine dair bir kanıt görmedik. OHAL olmasaydı yargıçlar bu kararı veremezdi. Türkiye’nin aldığı OHAL ile ilgili önlemleri anlıyoruz ama bunlara artık gerek yok, Türk yargısı ve güvenliği yeterince güçlü.

OHAL ENDİŞESİ
- ABD’de de Türkiye son dönemde yükselen bir güç olarak biliniyor. Kongrede sorarsanız, Türkiye’deki OHAL, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü konusunda endişeli olan çok kişi var. İnsanlar kelimelerden çok görsel imajı hatırlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının protestoculara saldırması unutulmuyor.

- (OHAL) Türkiye halkı için şu anda en iyisinin bu olduğunu düşünmüyoruz. OHAL nedeniyle, ABD firmaları Türkiye’de yatırım yapma konusunda tereddütlü, gönülsüz.

Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varAmerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı varHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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