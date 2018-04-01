Türkiye Güzeli rezil oldu yerlerde süründü!

Eski Türkiye Güzel, Bebek'te geçirdiği akşamda rezil oldu. Kaldırımda yürürken dengesiniz kaybeden Türkiye Güzeli yere kapaklandı. Daha sonra ise toparlanmak zorluk çekti.

Türkiye Güzeli rezil oldu yerlerde süründü!

Eski Türkiye Güzel, Bebek'te geçirdiği akşamda rezil oldu. Kaldırımda yürürken dengesiniz kaybeden Türkiye Güzeli yere kapaklandı. Daha sonra ise toparlanmak zorluk çekti.

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Türkiye Güzeli rezil oldu yerlerde süründü!

2012 Best Model of The World birincisi Sezgi Sena Akay, önceki akşam Bebek’teydi. Bir kız arkadaşıyla birlikte araçlarından inerken görüntülenen Akay, talihsiz bir kaza yaşadı.

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Türkiye Güzeli rezil oldu yerlerde süründü!

Arnavut kaldırımda yürürken dengesini kaybeden ünlü model, bir anda yere kapaklandı. Yol kenarındaki demir korumalıklara tutunarak ayağa kalkmaya çalışan Akay’ı kız arkadaşı gülerek izledi.

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Türkiye Güzeli rezil oldu yerlerde süründü!

Zorda olsa ayağa kalkmayı başaran Akay, montuyla yüzünü gizleyerek muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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