Türkiye genelinde il il nevruz kutlamaları

Türkiye genelinde nevruz kutlamaları başladı. Nevruz kutlamaları Diyarbakır, İstanbul, Hakkari ve Konya'da renkli görüntülere sahne olurken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladıkları mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı. İstanbul'da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Topkapı Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleniyor. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı kutlamada; halk oyunları gösterisi, ateşten atlama, türkülerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer alıyor. Etkinlik alanı Türki devletlerin bayrakları ile donatıldı. Twitter

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, nevruzun önemine değinerek, "Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız" dedi. Daha sonra Bakan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı. Bakan Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte demir döverek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yumurta tokuşturdu. Twitter

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DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI: DİYARBAKIR'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, oluşturulan güvenlik kontrol noktalarından geçerek Nevruz Parkı'ndaki kutlamaya katıldı. Twitter

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