Türkiye genelinde il il nevruz kutlamaları

Nevruz Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yayınladıkları mesajla Nevruz Bayramı'nı kutladı. İstanbul'da Nevruz Bayramı'nı kutlamak için Topkapı Kültür Parkı'nda etkinlik düzenleniyor. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı kutlamada; halk oyunları gösterisi, ateşten atlama, türkülerin seslendirilmesi gibi etkinlikler yer alıyor. Etkinlik alanı Türki devletlerin bayrakları ile donatıldı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, nevruzun önemine değinerek, "Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız" dedi. Daha sonra Bakan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı. Bakan Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte demir döverek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yumurta tokuşturdu.
DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMALARI: DİYARBAKIR'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz etkinlikleri başladı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, oluşturulan güvenlik kontrol noktalarından geçerek Nevruz Parkı'ndaki kutlamaya katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekilleri, Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, yerli ve yabancı davetlilerin de protokolde yerini aldığı nevruz kutlamaları, Kürtçe şarkılar eşliğinde başladı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı.
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