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Türkiye genelinde başladı saat 19'a kadar sürecek

Türkiye genelinde başladı saat 19'a kadar sürecek

Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. İstanbul'daki uygulamanın akşam saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 16:42 - Güncelleme: 02-03-2018 16:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul genelinde gerçekleştiren denetimlere İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü katıldı.

Türkiye genelinde 50 bin emniyet personelinin katıldığı uygulamada olası terör eylemlerinin önlenerek kamu düzeninin sağlanması amaçlandı.

İstanbul genelinde oluşturulan uygulama noktalarından biri de Taksim Meydan oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde çalışma yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçları ve sürücüleri incelerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de genel asayiş açısından vatandaşların GBT sorgulamalarını yaptı. Karada gerçekleştirilen denetimlere denizden ve havadan da destek verildi. Polis helikopteri havada gerekli kontrolleri sağlarken, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar da denizde denetimlerini sürdürdü.

İstanbul’daki uygulamanın akşam saat 19.00’a kadar süreceği öğrenildi.

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