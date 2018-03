Türkiye Ermenistan'a PKK resti çekti! Bedeli olur...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu kapsamından düzenlenen "Güç: Büyük Güç ve Diğerleri" başlıklı panelin açılışında PKK'ya kucak açan Ermenistan'a resti çekti. Yıldırım, "Türkiye ve Azerbaycan teröre karşı birlikte mücadele ediyor. Karabağ'da teröristlerin yerleşiyor olması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdit vaki olursa karşılığı olur" diye konuştu.

BM SİSTEMİ ACİLEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ: Gücü esas alan uluslararası sistemin, adalet temelinde işlemediğini, bu bağlamda öncelikle Birlemiş Milletler (BM) sisteminin acilen gözden geçirilmesinin ihtiyaç haline geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Mülteci durumuna düşmüş 60 milyondan fazla insan var. 196 ülkenin 20'sinden daha büyük nüfusa sahip mülteci var. O halde neyi konuşuyoruz? Dünyanın aslında dengeleri bozulmuş, her yerde, her an yeni bir sorun alanı olması muhtemeldir" dedi.

55 BİN YABANCI IŞİD'LİYİ GERİ GÖNDERDİK: "Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye, NATO sınırlarını korumak için Avrupa'nın güvenliğini her türlü terör tehdidinden korumak için büyük bir bedel ödüyor, büyük bir fedakarlık yapıyor" diyen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Şunu bilmenizi isterim ki DEAŞ'a katılmak için ülkemiz sınırlarından geçmeye çalışan 55 binden fazla yabancı savaşçıyı geri çevirmiş durumdayız. DEAŞ ile mücadelede Türkiye, tek başına 4 binin üzerinde DEAŞ militanını etkisiz hale getirmiş ve bunların dünyanın diğer bölgelerine yayılıp eylem yapmalarının önüne geçmiştir."

ERMENİSTAN'A PKK RESTİ: Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'ın işgali altında bölgelerde PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Karabağ meselesin Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'da bir soykırım yapıldı Ermenistan bunun karşılığını görmelidir. Burada teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehditi vaki olursa karşılığı olur." ABD'ye de çağır yapan Yıldırım, "Amerika Birleşik Devletleri, Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine, oradaki insanlık suçunun hesabını sorsa daha yerinde olur" ifadesini kullandı.

ZETİN DALI HAREKATI: TSK'nın Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Yıldırım, "Bugünlerde Afrin bölgesinde yaptığımız faaliyet tamamen ülkemizin yıllardır başını ağrıtan, sivil insanların ölümüne sebep olan, roketler, füzelerle sivilleri yok eden PKK'nın uzantısı PYD/YPG gibi terör unsurlarını ortadan kaldırmak ve Suriye'deki otorite boşluğunun getirdiği durumu fırsat bilen bu terör örgütlerini yerinde etkisiz hale getirmektir." dedi.