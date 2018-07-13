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Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 09:44 - Güncelleme: 13-07-2018 09:44

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK Helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK Helikopteri’ nin satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Atak helikopteri, yüksek performans ve manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silueti, yüksek seviyede darbeye mukavemet ve balistik tolerans gibi özelliklere sahip bulunuyor. Bu özellikler helikoptere çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazandırıyor.

500 MÜHİMMAT KAPASİTELİ: Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan Atak, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Antitank Füzesi, 16 adet Cirit Lazer Güdümlü Füze, 8 adet Stinger Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.


Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.

TEK SEFERDE EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI: Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti. Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

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  • Emekli Bankacı 13 Temmuz 2018 09:54 Dış Ödemeler Dengesi bir facia!______Dış borçlar 122.9 milyar dolara yükseldi. Bu yıl içinde ödenmesi gereken borç 186 milyar dolar.________

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