Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk millietini belli bir amaç etrafında toplayarak Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasını sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük fedakarlıklar ve yokluklar içinde kuruldu. Bu vesileyle Cumhuriyet'in 95'nci yılında kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün zihinlere kazınması gereken 20 altın sözünü sizler için derledik. İşte Atatürk'ün 20 altın sözü
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur.”
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