Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

Bugün 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı.. Türkiye Cumhuriyet'inin 95. yıl dönümü. Bu vesileyle sizlere cumhuriyetimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zihinlere kazınması gereken 20 altın sözünü derledik

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk millietini belli bir amaç etrafında toplayarak Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasını sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin doğmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük fedakarlıklar ve yokluklar içinde kuruldu. Bu vesileyle Cumhuriyet'in 95'nci yılında kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün zihinlere kazınması gereken 20 altın sözünü sizler için derledik. İşte Atatürk'ün 20 altın sözü

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 altın sözü!

“Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur.”

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