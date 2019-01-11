Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor. Stat içerisinde mağazalar ile 144 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol oynanabilecek nizami spor salonu da yer alacak. Ayrıca stat içerisinde okçuluk, karate gibi amatör branşlar için alanlar oluşturulması planlanıyor. Kompleks içerisinde inşa edilecek antrenman sahasında 4 kulvarlı koşu pisti bulunacak.



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