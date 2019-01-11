Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin, yeni sezon öncesi tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

Giresun'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi. Çatısı tamamlanan, cephe giydirme çalışmaları ile ince işçilikleri sürdürülen Çotanak Stadı'nda mart ayı itibarıyla koltukların montajı, sonrasında ise çimlendirme çalışmaları başlayacak.

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Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor. Stat içerisinde mağazalar ile 144 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol oynanabilecek nizami spor salonu da yer alacak. Ayrıca stat içerisinde okçuluk, karate gibi amatör branşlar için alanlar oluşturulması planlanıyor. Kompleks içerisinde inşa edilecek antrenman sahasında 4 kulvarlı koşu pisti bulunacak.

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Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'nin inşasında yüzde 76'lık bir fiziki gerçekleşme olduğunu, ince işçilikler hariç imalatların tamamlandığını belirtti.

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Türkiye böylesini görmedi! Bomba gibi stat geliyor

Sarıfakıoğulları, "Stadı 7-8 aylık bir periyotta teslim almayı planlıyoruz. Giresunspor'umuz önümüzdeki sezonu Allah'ın izniyle Çotanak Stadı'nda karşılayacak. Yine yüzme havuzumuz da aşağı yukarı aynı dönemlerde teslim edilmiş olacak." dedi.

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