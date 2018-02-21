  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye bombaladı o birlikler geri döndü

Türkiye bombaladı o birlikler geri döndü

Afrin'e doğru hareket eden rejime ait bazı grupların Afrin'e girdiği iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Türkiye, konvoyun geçiş güzergahını bombalarken, Anadolu Ajansı o birliklerin geri döndüğünü duyurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-02-2018 18:30 - Güncelleme: 21-02-2018 00:31

Suriye rejimine bağlı milisler Afrin'e doğru hareket etti, bölgede askeri hareketlilik yaşandı. Şii milislere ait konvoyun hareketliliğini takip eden TSK, Afrin'deki bazı bölgeleri bombaladı. Geçiş güzergahına yapılan müdahale sonrası milislerin bir bölümü Afrin'e girmeden geri dönerken, Suriye tarafı olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Suriye'de rejimle birlikte hareket eden Şii milisler, dün akşam saatlerinde Afrin'e doğru harekete geçti. Suriye devlet televizyonunun duyurduğu haber sonrası bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

KONVOY BOMBALANDI

Rejim yanlısı güçlerin Afrin'e girmesinin ardından topçu birlikleri, konvoyun bulunduğu geçiş güzergahını bombaladı. Suriye devlet televizyonu, birliklerin bir bölümünün şehre girmeden geri çekildiğini duyurdu.

ANADOLU AJANSI: GERİ ÇEKİLDİ

Anadolu Ajansı, rejime ait birliklerin Türkiye'nin topçu birliklerinin saldırısı sonrası geri çekildiğini duyurdu. İran ve Suriye ise rejim birliklerinin bir bölümünün Afrin'de olduğunu, geri çekilmenin kısmi olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

KİM BU Şİİ MİLİSLER?

Suriye’de yabancı Şii savaşçıların çoğunluğunu Irak ve Lübnanlılar oluşturuyor. Arap olmayanlar arasından en büyük katılımı Şii Afganlar oluşturuyor. Bunun dışında Suudi Arabistan Şiilerinin kurduğu Hicaz Hizbullahı’na bağlı savaşçılar, Yemen’den Şii Husilerle bağlantılı Zeydiler, Pakistanlı Şiiler, Hindistan’daki Şiiler, Somali ve Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinde yaşayan Şii nüfus içinden gönüllüler de Suriye’de savaşıyor. Suriye’deki Şii milisler arasında ABD ve Kanada vatandaşı olan Arap kökenli Şiiler de var.

Suriye'deki Şii milis güçlerin neredeyse tamamının İran tarafından destekleniyor ve yönlendiriliyor olması, Suriye’de Tahran’ın etkisini artırdı. Iraklı Şii milis liderleri verdikleri röportajlarda, “Suriye hükümeti ve İran’ın Suriye’de savaşan Şii milis güçlere silah desteği verdiğini, İran’ın, Irak’tan Şii savaşçı gidişini örgütlediğini” açıkça ifade etmişti. Gönüllü savaşçılar İran’daki kamplarda eğitiliyor ve Suriye’deki yerel irtibatları sayesinde ülkeye girişleri sağlanıyor.

Bu arada Türkiye'ye Afrin'deki gelişmeleri Bayraktar TB2 SİHA'larla dakika dakika takip ediyor. Afrin'deki hedefler vurulmadan önce TB2 SİHA'nın bölgede keşif uçuşu yaptığı, dakikalar sonra da rejim güçlerine ait birliklerin geçiş güzergahlarının topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

Erdoğan: Geri döndüler dosya kapandı

Afrin'e giren Esed güçlerinden ilk görüntüler

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye bombaladı o birlikler geri döndü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Turan 20 Şubat 2018 23:21 İleri ileri haydi ileri alalım düşmandan eski yerleri

    CEVAP YAZ 4 13
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat