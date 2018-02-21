Türkiye bombaladı o birlikler geri döndü

Suriye rejimine bağlı milisler Afrin'e doğru hareket etti, bölgede askeri hareketlilik yaşandı. Şii milislere ait konvoyun hareketliliğini takip eden TSK, Afrin'deki bazı bölgeleri bombaladı. Geçiş güzergahına yapılan müdahale sonrası milislerin bir bölümü Afrin'e girmeden geri dönerken, Suriye tarafı olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Suriye'de rejimle birlikte hareket eden Şii milisler, dün akşam saatlerinde Afrin'e doğru harekete geçti. Suriye devlet televizyonunun duyurduğu haber sonrası bölgede askeri hareketlilik yaşandı.

KONVOY BOMBALANDI

Rejim yanlısı güçlerin Afrin'e girmesinin ardından topçu birlikleri, konvoyun bulunduğu geçiş güzergahını bombaladı. Suriye devlet televizyonu, birliklerin bir bölümünün şehre girmeden geri çekildiğini duyurdu.

ANADOLU AJANSI: GERİ ÇEKİLDİ

Anadolu Ajansı, rejime ait birliklerin Türkiye'nin topçu birliklerinin saldırısı sonrası geri çekildiğini duyurdu. İran ve Suriye ise rejim birliklerinin bir bölümünün Afrin'de olduğunu, geri çekilmenin kısmi olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

KİM BU Şİİ MİLİSLER?

Suriye’de yabancı Şii savaşçıların çoğunluğunu Irak ve Lübnanlılar oluşturuyor. Arap olmayanlar arasından en büyük katılımı Şii Afganlar oluşturuyor. Bunun dışında Suudi Arabistan Şiilerinin kurduğu Hicaz Hizbullahı’na bağlı savaşçılar, Yemen’den Şii Husilerle bağlantılı Zeydiler, Pakistanlı Şiiler, Hindistan’daki Şiiler, Somali ve Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinde yaşayan Şii nüfus içinden gönüllüler de Suriye’de savaşıyor. Suriye’deki Şii milisler arasında ABD ve Kanada vatandaşı olan Arap kökenli Şiiler de var.

Suriye'deki Şii milis güçlerin neredeyse tamamının İran tarafından destekleniyor ve yönlendiriliyor olması, Suriye’de Tahran’ın etkisini artırdı. Iraklı Şii milis liderleri verdikleri röportajlarda, “Suriye hükümeti ve İran’ın Suriye’de savaşan Şii milis güçlere silah desteği verdiğini, İran’ın, Irak’tan Şii savaşçı gidişini örgütlediğini” açıkça ifade etmişti. Gönüllü savaşçılar İran’daki kamplarda eğitiliyor ve Suriye’deki yerel irtibatları sayesinde ülkeye girişleri sağlanıyor.

Bu arada Türkiye'ye Afrin'deki gelişmeleri Bayraktar TB2 SİHA'larla dakika dakika takip ediyor. Afrin'deki hedefler vurulmadan önce TB2 SİHA'nın bölgede keşif uçuşu yaptığı, dakikalar sonra da rejim güçlerine ait birliklerin geçiş güzergahlarının topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

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