Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

TBB'den yapılan açıklamada birliğe yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına
yönlendirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikasının çok yüksek fiyatlı olabildiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık
girişimi olabilir. Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların
kendi numaralarını kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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