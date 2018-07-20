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Türkiye Bankalar Birliği'nden bedelli askerlik açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden bedelli askerlik açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağını söyledi ve ''Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 12:20 - Güncelleme: 20-07-2018 12:20

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini ve bankaların yasanın çıkmasının hemen ardından cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağını söyledi.

Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 13:57 cazip koşul ne demek.paranın maliyeti var.sanırım kamu bankalarını babanızın çiftliği sanıyorsunz.

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