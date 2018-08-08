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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın açıkladı borç yasası geliyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın açıkladı borç yasası geliyor

Borç yapılandırma yasası geliyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın son dönemde şirketlerin sıkça borçlarını yapılandırdıklarını belirtirken, "Yapılandırmaların hukuki çerçevesi için çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 15:22 - Güncelleme: 08-08-2018 15:22

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın katılığı televizyon programında canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu.

Aydın borç yapılandırmaların ihtiyaç durumunda devam edeceğini söylerken yeni bir yapılandırma kanunu için çalışma yapıldığını söyledi. İşte Aydın’ın açıklamalarından satır başları: Yapılandırmaların hukuki çerçevesi için çalışma yapıyoruz. Biraz önce söylediğim bankacılık sistemleri ile olan ilişkisinin sadece yüzde 30’unu yapılandıran firmanın üçüncü gruba yakın olduğunu iddia etmek çok doğru bir karar değildir.

Birinci grup yani canlı kredilerde nakit akışına yönelik bir düzenlemenin ikinci grubu mecbur etmemesi kanaatindeyim. İnsanlar içinde bu böyle. Bunları yapabildiğimiz sürece algıyı düzeltmiş oluruz. Yani bizde hiç kimse evin anahtarını masanın üzerine atarak gitmez. Onlarla ilişkin gerekli teminat düzeneklerini de kuruyoruz.

BEN HİÇ ALACAK SATMADIM: Bazı bankalarımız bazı alacaklarını satıyorlar. Benim genel müdürlük yaptığım bankalarda (Şu an Ziraat Bankası) ben hiç satmadım. Peki ne oldu? 4-4 buçuk yıllık bir sürede yüzde 75-80’lik bölümünü geri alabildiğimizi gördüm. Bizim bu tarz departmanlarımız var. Orada yapılandırarak da tahsil edebiliyoruz. Donuk alacak bile aslında bankalar için gizli bir sermayedir. Şimdi bizim için sürdürülebilir büyüme çok önemli. Türkiye belli eşikleri aştı. Bunların devam ettirilmesi lazım. Ülkenin büyümesinden bağımsız bir politika uygulayamayız. Mevduat tarafında da çok olumlu gelişmeler var. Mevduatla kredi arasındaki boşluk daraldı.

BÜYÜME ÇOK TARTIŞILIYOR: Hatırlarsanız yıllar itibariyle vadeleri bir uzatıyoruz bir kısaltıyoruz. Büyüme çok tartışılıyor. Ekonominin kırılganlıklarını anlatıyoruz, cari açık diyoruz. Bunlarla ilişkin çok iyi ilişkimiz var. Bu konudaki çalışmayı yapan birimler görüşlerimizi bize sordular. Biz de belirttik. Bu tarz düzenlemelerde ülkenin bilançosuna daha çok bakmak lazım. Bankacılık sistemini negatif etkileyecek bir azalma asla olmaz. Diğer tarafta ülkenin makro ekonomik verilerine olumlu katkısı olur. Biz de onun arkasında dururuz.

İMAR BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK: Yeniden yapılandırmayı kimse teşvik etmiyor. Ama bu bir zorunluluksa bunu yapacağız. Yapmamamız gereken bir şeyi de yapmamamız gerekiyor. İki rüzgar esmedi diye barajları kaldıracak halimiz yok. Bugün Türk bankacılık sisteminin durumu iyidir. Bu ülkeden aldıklarımızı yine bu ülke için kullanmalıyız. İmar barışına katkıda bulunmak istedik. Üçlü bir yapı kurduk. Bizim yaptığımız tahsilat 1 miyar 200 milyondu. Bu ürünler bizde olduğu gibi sektörün diğer oyuncularında da var.

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