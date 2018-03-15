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Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran anlaştı: Koridor kuruluyor!

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran anlaştı: Koridor kuruluyor!

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nda bölgesel yeni ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi için adım atıldı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 17:42 - Güncelleme: 15-03-2018 17:42

Azerbaycan'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'nin katılımıyla dörtlü toplantı gerçekleştirildi. Bakanlar, toplantıdan sonra yeni oluşturulan dörtlü iş birliği mekanizmasının yol haritasını belirleyen bildiriye imza attı.

HİNT OKYANUSUNDAN AVRUPA'YA: Yeni ulaşım projelerinde Reşt-Astara Demiryolu'nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na birleştirilmesi ve İran'ın Çabahar ve Bandar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya birleştirecek yeni transit koridorun oluşturulması kararlaştırıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Memmedyarov, güneyden batıya doğru uzanan yeni bir ulaştırma koridoru oluşturulması üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

İran'da inşaatı devam eden Reşt-Astara Demiryolu'nun üç yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Memmedyarov, bu hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na birleştirilmesiyle yeni demiryolu ağı oluşacağını ifade etti. Memmedyarov, bu sürecin 4 ülkede de hızlı ilerlemesi için her yıl 4 bakan olarak bir araya geleceklerini belirtti.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Janelidze ise diğer mevkidaşlarına Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Janelidze, "İş birliğimiz bölgenin barış, istikrar ve refahına yöneliktir. Potansiyelimizi daha iyi kullanmak ve ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız. Coğrafi konumumuzdan doğan transit potansiyelimizden de daha iyi yararlanmalıyız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinden yana olduklarını, bugün oluşturulan dörtlü iş birliği mekanizmasının da ülkelerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Zarif, "Fars Körfezi'nin (Basra Körfezi) Karadeniz ve Akdeniz'e birleştirilmesi artık gerçekliktir. Hint Okyanusu'ndan Akdeniz ve Karadeniz'e, oradan da Avrupa'ya yük taşıması daha kısa sürede gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakanların imza attığı bildiride, enerji, ulaştırma, bankacılık, telekomünikasyon, sanayi, tarım, turizm, sivil havacılık ve çevre alanlarında iş birliklerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin teşviki gibi maddeler de yer aldı.

Tarafların petrol ve doğalgaz alanlarında ticari iş birliklerinin artırılması niyetinde olduğuna vurgu yapılan bildiride, EXPO 2025 için Bakü'nün adaylığı desteklendi.

Bir sonraki dörtlü toplantının Gürcistan'da yapılması kararlaştırıldı.

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  • Misafir 15 Mart 2018 17:53 Avrupa Birliği olmadı Saray Ortadoğu'ya taşındı

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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