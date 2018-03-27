  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye atağa kalktı: 5 kıtaya yayıldı! İhracat başarısındaki sır ne?

Türkiye atağa kalktı: 5 kıtaya yayıldı! İhracat başarısındaki sır ne?

İhracatta geçen yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaşarak kapatan Türkiye'nin başarısına, firmaların 5 kıtada düzenlenen uluslararası fuarlara katılımı önemli katkıda bulundu. Firmalar, 5 kıtada, 56 ülkedeki 263 fuarda ürünlerini sergilerken, yeni iş birliklerinin de kapısını araladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 18:03 - Güncelleme: 27-03-2018 18:03

Türkiye, çevre ülkelerdeki olumsuz gelişmelere ve küresel ekonomik tabloya karşın geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılırken, 5 kıtadaki ticaret seferberliğinde fuarlar önemli rol oynadı.

Türk ürünlerini tanıtma, pazar payını artırma, söz konusu pazarlarda ticari ve ekonomik iş birliğinde ilerleme kaydetme amaçlarına yönelik ticaret ve alım heyetleriyle uluslararası fuarlara katılım gibi tanıtım faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl yurt dışında düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörlerince Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, İran, Fransa, Ukrayna, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Nijerya başta olmak üzere 56 ülkede gerçekleştirilen toplam 263 fuara milli düzeyde katılım sağlandı.

Bu fuarların 68'i Ortadoğu ve Kuzey Afrika, 66'sı Avrupa, 43'ü Asya, 36'sı Bağımsız Devletler Topluluğu, 25'i Amerika, 23'ü Afrika ve 2'si Okyanusya ülkelerince gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra 98 ülkede düzenlenen toplam 2 bin 655 yurt dışı fuar da bireysel düzeyde desteklendi. 

Öte yandan aynı dönemde, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere ihracatta artış sağlanması ve ürünlerin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ihracatçı birliklerince veya özel sektör kuruluşlarınca ticaret heyeti programları da gerçekleştirildi. 

Tüm bu çalışmalar, geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat rakamında önemli rol oynadı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye atağa kalktı: 5 kıtaya yayıldı! İhracat başarısındaki sır ne? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 18:18 HEE HEE BİZ DE İNANDIK.TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ.DOLAR RABİ OLDU DİYORUM HÜSNÜ

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro