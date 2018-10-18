Türkiye Ara Güler'ini kaybetti! Siyasiler ve ünlülerden taziye mesajları

TÜRKİYE'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan 90 yaşındaki Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.

Yaşamını yitiren duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevenleri ve yakınlarını yasa boğan Ara Güler' taziye mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi, bakan ve ünlü isim taziye mesajlarını iletti. Twitter

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BENİM DE FOTOĞRAFLARIMI ÇEKMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güler'in vefatı nedeniyle ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, kendisinin de fotoğraflarını çekmiş olan Ara Güler ustanın geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanının yardımcısı Fuat Oktay da, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin ve dünyanın görsel hafızasına çok büyük katkıları olan "İstanbul'un gözü" Ara Güler Suna'sına kavuştu. Gelecek nesiller onun bıraktığı bu paha biçilemez mirastan çok yararlanacak. Toprağı bol olsun." mesajını yayınladı. Twitter

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