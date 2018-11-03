Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finalde

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00'te başlayacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.