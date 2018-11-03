Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden kupada Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar mücadeleyi Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanarak yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu. Türkiye-Meksika yarı final maçı yarın saat 05.00'te başlayacak.
Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finalde haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER