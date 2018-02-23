Türkiye Afrin'de Şii milisleri bombaladı

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sürüyor. Rejime bağlı Şii milislerin Afrin'e yönelik hamlesi dün akşam bir kez daha engellendi. TSK, Afrin'e mühimmat taşıyan milis konvoyunu topçu atışına tuttu.

Türkiye, Afrin'de teröristlere yardıma giden İran kontrolündeki Şii milislerin konvoyunu bir kez daha vurdu. Dün akşam saatlerinde Afrin'de hareketlilik olduğunu tespit eden TSK, istihbarat kaynaklarının Şii milislerin hareketlendiği yönündeki haberi doğrulamasının ardından, konvoyun geçiş güzergahlarını bombalamaya başladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar Şii milislerin Afrin güzergahında vurulduğunu teyit etti. Bu arada bazı terör hedefleri de aynı saatte vurulurken, topçu atışları gecenin karanlığını aydınlattı.