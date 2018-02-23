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Türkiye Afrin'de Şii milisleri bombaladı

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Afrin'e yardıma giden Şii milislerin konvoyu, şehre giriş yapmadan vuruldu. Hizbullah medyası saldırıyı doğrularken, kayıp sayısı konusunda ise henüz bilgi verilmedi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 22:40 - Güncelleme: 23-02-2018 01:18

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sürüyor. Rejime bağlı Şii milislerin Afrin'e yönelik hamlesi dün akşam bir kez daha engellendi. TSK, Afrin'e mühimmat taşıyan milis konvoyunu topçu atışına tuttu.

Türkiye, Afrin'de teröristlere yardıma giden İran kontrolündeki Şii milislerin konvoyunu bir kez daha vurdu. Dün akşam saatlerinde Afrin'de hareketlilik olduğunu tespit eden TSK, istihbarat kaynaklarının Şii milislerin hareketlendiği yönündeki haberi doğrulamasının ardından, konvoyun geçiş güzergahlarını bombalamaya başladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar Şii milislerin Afrin güzergahında vurulduğunu teyit etti. Bu arada bazı terör hedefleri de aynı saatte vurulurken, topçu atışları gecenin karanlığını aydınlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • MERCAN DEDE 23 Şubat 2018 01:41 DNA sına kadar vurun öldürün ben silahsız gitmeye razıyım elerimle parçalıyacam hepsini

    CEVAP YAZ 44 8
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