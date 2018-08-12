  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı İngilizler sevinçten dört köşe

Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı İngilizler sevinçten dört köşe

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ekonomik savaş, dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mirror, yaşanan diplomatik krizi "Türkiye’de dövizle tatile gitmek için en iyi zaman" diyerek paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-08-2018 10:36 - Güncelleme: 12-08-2018 10:36

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz, dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, liranın dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Dünya basını, iki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginliği köşelerine taşıdı.

17. BÜYÜK EKONOMİ AMA YATIRIMCI KAÇIYOR: New York Times, "Türkiye ile ABD arasındaki tansiyon, Trump’ın yeni yaptırımlarıyla yükseldi" başlığını attığı haberinde Türkiye’nin dünyadaki en büyük 17. ekonomiye sahip olduğunu hatırlatırken, Trump ile yaşanan ekonomi savaşlarıyla birlikte sorunların arttığına dikkat çekti. Haberde, rahip Brunson davasının ekonomik bir krize dönüştüğü ve TL’nin değer kaybı yaşamasının yabancı yatırımcıyı uzaklaştırdığı dile getirildi.

KRİZDEN ABD BORSASI DA ETKİLENDİ: Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, "Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü" başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, "Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli" ifadelerini kullandı.

EN MUTLU OLAN İNGİLİZLER: İngiliz The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, "Türk lirası sterlin, euro ve dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri, Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı" ifadelerine yer verdi.

İNGİLİZ TATİLCİLER İÇİN GÜZEL HABER: İngiltere’nin çok satan gazetelerden Daily Mirror ise, "Trump’ın vergi dayatmasıyla Türk lirası bir günde %20 değer kaybetti. Ama bu İngiliz turistler için iyi haber" başlığını kullandı. Gazete, "Türkiye’de artık tatiller eskisinden de ucuz. Geçen yıl 100 pounda 460 TL alınıyordu ama şimdi bu 697 TL’ye çıktı. Turizm acentesi Thomas Cook, bu yıl Türkiye’ye rezervasyonların %63 arttığını açıkladı" yorumunu yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı İngilizler sevinçten dört köşe haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 10:53 Gelin gelin Pere lazım size çok iyi fırsat aileyi efrati toplayıp gelin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro