  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni gelişme!

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni gelişme!

Türkiye ile ABD arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden ilkinin toplantısı 8-9 Mart'ta ABD'de yapılacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-02-2018 19:38 - Güncelleme: 28-02-2018 00:27

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, ABD Başkanı Rex Tillerson'ın 15-16 Şubat'taki Ankara ziyaretinde, ikili ilişkilerin normalleştirilesine katkı sunması amacıyla, Suriye, FETÖ ve Irak meseleleri üzerine 3 komite kuruldu.

Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler, 8-9 Mart'ta Washington'da ilk toplantısını yapacak. Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi isteği. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

Taraflar diğer komitelerin toplantı tarihlerini henüz kararlaştırmadı.

FETÖ'ye ilişkin komite ise aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı ile göç ve vize konularını da değerlendirecek.

Suriye komitesine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, FETÖ ile mücadele komitesine Müsteşar Yardımcısı Cihad Erginay, Irak komitesine de Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman'ın başkanlık yapması bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni gelişme! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 01:57 Türkiye bir hukuk devletidir!.. Bağımsız Yargı var!...........Şam'da Cuma namazı kılacağız

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro