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Türkiye 2017'de dünyanın lideri oldu

Türkiye 2017'de dünyanın lideri oldu

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'de düzenlenen törende Türkiye'nin 2017 yılında dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olduğuu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 23:16 - Güncelleme: 06-11-2018 23:16

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin 2017'de 8,6 milyar dolarlık tutarla en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

Kızılay İzmir Şubesi tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen yemeğe katılan Kınık, İzmir'in kültürü ve kimliğiyle çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Türk Kızılayının kuruluşunun 150. yılının kutladığını hatırlatan Kınık, "Hepimizin destekleriyle kurduğu ulusal bir cemiyet. Hepimizin sahiplenmesi, destek vermesi ve hesap sorması gereken kuruluş. Büyük oranda planlama süreci gibi organizasyon yapımızı da yeniden gözden geçirdik. Kızılay 7 bin çalışanıyla kan, afet operasyonlarıyla sosyal hizmetler, yardımlar ve eğitim konusunda ulusal direnci arttırmak için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kınık, göç diye bir gerçeğin olduğunu ve 4 milyona yakın kişinin Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

Dünyada 40 savaşın sürdüğünü, her gün binlerce insanın mülteci konumuna düştüğünü belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Bugün dünyada insanlar acı çekerken, varlıkları sömürülürken bu insanların vicdanı olabilecek olan bizler, herkesten biraz daha sorumluluk sahibiyiz. Kendi derdimizle dertleneceğiz. Kendi insanımızı tutup ayağa kaldıracağız, düşmesine engel olacağız ama insanlık da bizden çok şey bekliyor. Bugün bu topraklar üzerine düşeni yapıyor. Türkiye 2017 yılında dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi oldu. Tutar olarak birinci, 8,6 milyar dolarla kendi vatandaşına değil, başka insanlara yapmış olduğu yardımla bunu başardı."

Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da kent insanının her zaman çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Baykalmış, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik imkanlarının arttığını dile getirerek, "Kadim devlet anlayışıyla bu coğrafyada gözyaşı döken, sıkıntı çeken, bir dost eli arayan herkese ulaşabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yemek sonunda Kızılay gönüllüleri Kınık'a hediye takdim etti.

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