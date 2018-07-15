Türkiye 15 Temmuz'da sokaklarda! Gözyaşları sel oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurdun dört bir yanında anılıyor. Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 81 ilde anma törenleri ve 'Milli Birlik Yürüyüşleri' düzenleniyor. Törenlerden görüntüler kameralara böyle yansıdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleştilecek tören öncesi darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonları Türk bayraklarıyla süslenerek köprüye geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Abidesi'ne ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu bayrak ve flamalarla gelen vatandaşlar, dualar etti.
Darbe girişiminde şehit olanlar için Ankara Millet Camii’nde Hatm-i Şerif okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da camide şehitler için dua etti.
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