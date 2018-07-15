Türkiye 15 Temmuz'da sokaklarda! Gözyaşları sel oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurdun dört bir yanında anılıyor. Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde 81 ilde anma törenleri ve 'Milli Birlik Yürüyüşleri' düzenleniyor. Törenlerden görüntüler kameralara böyle yansıdı.



