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Türkiye 15 Temmuz şehitlerine yürüyecek! İşte program...

Türkiye 15 Temmuz şehitlerine yürüyecek! İşte program...

Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde milli iradenin sesi 81 ilde yankılanacak. Türkiye yine tarihi anlara ve görüntülere sahne olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek, akşam da direnişin ilk başladığı yer olan Şehitler Köprüsü’nde milyonlarla yürüyecek.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 08:54 - Güncelleme: 15-07-2018 08:54

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek, akşam da direnişin ilk başladığı yer olan Şehitler Köprüsü’nde milyonlarla yürüyecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde milli iradenin sesi 81 ilde yankılanacak. Türkiye yine tarihi anlara ve görüntülere sahne olacak. 

ÖNCE KABİR ZİYARETİ... Darbe girişiminin püskürtülmesinin 2'nci yıldönümünde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma programları düzenlenecek. Milletin mermilere ve bombalara göğsünü siper ettiği 15 Temmuz'un yıldönümü için özel programlar gerçekleştirilecek.

- Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Anıtı'nda geniş katılımlı mitingler yapılacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde halkın geniş katılımı nedeniyle geniş tedbirler alındı.

- Erdoğan gündüz saatlerinde, Ankara'da şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek. Ardından da Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle bir öğle yemeği yiyecek.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ... Başkan Erdoğan Külliye'deki programın ardından İstanbul'daki etkinliklere katılacak. İstanbul'daki ana program saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak. Hain darbe girişimine karşı ilk direnişin başladığı köprüdeki programda şehitlerin anısına yaptırılan anıtın önünde geniş katılımlı bir etkinlik yapılacak. STK'lar, dernekler, sendikalar, birlik ve kuruluşların yanı sıra, siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği miting öncesinde yapılacak yürüyüşe Başkan Erdoğan da katılacak. Tarihi bir kalabalığın mitinge katılması bekleniyor.

İKİ KOLDAN KÖPRÜYE... Canlı yayınla tüm dünyaya duyurulacak demokrasi yürüyüşü ve miting için yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da akredite oldu. Gün içinde Edirnekapı Şehitliği ve diğer noktalardan toplanacak yüzbinler, Zincirlikuyu ve Beylerbeyi'nden köprüye doğru yürüyecek. Ayrıca yerli ve yabancı sanatçılar konser verecek.

SALA OKUNACAK... 15 Temmuz gecesinin simgesi olarak zihinlere kazınan minarelerdeki ezan ve salalar gece boyunca camilerden okunmaya devam edecek. Cami mahyalarında da birlik ve dayanışma temalı sözler asıldı. İstanbul'da 15 Temmuz mitinginden önce birçok noktada etkinlikler yapılacak. Protokol ve vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'nde şehit kabirlerini ziyaret edecek. Şehzadebaşı camisinde öğle namazını takiben şehitler için mevlid-i şerif okunacak. Daha sonra 17 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılacak. Ayrıca Sarıyer Garipçe ve Çatalca'da yapılan hatıra ormanlarında da fidan dikilecek

KIZILAY MEYDANI'NA DEV EKRAN... Başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda dev ekranlar kurularak 15 Temmuz gecesi yaşananlar gösterilecek. Ankara'daki program saat 21.00'de başlayacak. Anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri bugün saat 06.00'dan yarın sabah saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

KÜLLIYE'DE 15 TEMMUZ BULUŞMASI... "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. 81 ilden, 15 Temmuz, terör, Kore ve Kıbrıs şehit yakını ve gazilerinin katılacağı yemek öncesinde Erdoğan'ın ilk durağı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği olacak. Başkan Erdoğan, ardından şehitler için yapılan hatimlerin duasının yapılacağı Beştepe Millet Camisi'ne geçecek.

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