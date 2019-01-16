Turkish'i Dondurma kamera arkası görüntüleri

Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün, ülkelerine gitmek isterken yaşadığı mücadeleyi anlatan Turkish'i Dondurma adlı film, 15 Mart'ta vizyona girecek. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün, ülkelerine gitmek isterken yaşadığı mücadeleyi anlatan Turkish'i Dondurma adlı film, 15 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe'nin başrollerini paylaştığı filmin yapımcılığını Ayla ve Müslüm filmiyle gişede başarıya ulaşan Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştiriyor.

Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Uslu, diğer filmler gibi Turkish'i Dondurma'nın da iddialı bir yapım olduğuna işaret ederek, "Yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı film. Çok güzel oldu. İnşallah seyircilerimiz beğenir" dedi.

Uslu, filmin hikayesini çok beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir araştırma yaptık konu üzerine. Çok saf ve temiz hikayeydi. Çok yoğun bir dönemde oyuncularımız bizimle oldu. Biz Ayla filmiyle insanların kalbine dokunmayı başardık. İnşallah bu filmde de Ali ile Mehmet karakteri üzerinden insanların kalbine dokunmayı düşünüyoruz. Savaşın kazananının olmadığını göstermeye çalışıyoruz."