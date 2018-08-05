Türkan Şoray'a skandal gece! Çöp kamyonuna düştü

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ve Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın, kardeşler olarak çıktığı gece eğlencesi facia ile sonuçlandı. Irmak Ünal çöp kamyonuna düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Emrah Akçaay'ın haberine göre Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Yağmur Ünal, önceki akşam sevgilisini, ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Bebek Lucca’da buluşan aileye, ‘Survivor’ yarışmasıyla adını duyuran Anıl Tetik de eşlik etti.
Yedi yılın ardından iş insanı Emre Karabacak’tan boşanan Irmak Ünal’la, Tetik’in şarkılar söyleyip, dans ettikleri iddia edildi. Mekandan el ele çıkan ikili, gazetecileri fark edince, ayrı yönlere gitti.
Aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görülen Yağmur Ünal’ın yardımına ablası koştu. Irmak Ünal, kardeşinin koluna girerek, yürümesine yardımcı oldu. Ancak topuklu ayakkabısının azizliğine uğrayan Yağmur Ünal, kendini yerde buldu.
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