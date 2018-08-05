Türkan Şoray'a skandal gece! Çöp kamyonuna düştü

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ve Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın, kardeşler olarak çıktığı gece eğlencesi facia ile sonuçlandı. Irmak Ünal çöp kamyonuna düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.