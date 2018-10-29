Türk Yıldızları'ndan yeni havalimanı için görkemli gösteri!

TÜRKİYE bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı açılıyor. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı törene bir çok devlet başkanı ve bakan katılacak.
Açılışa dakikalar kala dünyanın en büyük ödüllü tasarımı ile dikkat çeken yeni havalimanının üzerinde Türk Yıldızları, jetlerle gösterilerini sergiledi.
İşte Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan kareler...
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