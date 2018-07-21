Türk Yıldızları'ndan KKTC'de büyüleyen gösteri!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne semalarında gösteri düzenledi. Girne Limanı ve sahilinin izleyicilerle dolduğu gösteri, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Girne semalarına gelmesiyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi.Türk Yıldızlarının gösterisi, uçakların gökyüzünde kalp çizmesiyle sona erdi.
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