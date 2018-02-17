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Türk ve Yunan sahil güvenlik gemilerinin çarpışma anı

Türk ve Yunan sahil güvenlik gemilerinin çarpışma anı

Yunanistan ile Türkiye arasında geçtiğimiz hafta yaşanan Kardak krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda iki ülkenin Sahil Güvenlik botlarının çarpıştığı görülüyor.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 15:15 - Güncelleme: 17-02-2018 15:15

Yunanistan tarafının hukuk yoluyla bir araştırma yaptığı ve olası bir tazminat isteyeceği konuşuluyor. Öte yandan Yunan Savunma Bakanı bu görüntüleri Brüksel'deki, NATO'daki mevkidaşlarına göstererek Türkiye'den şikayetçi oldu. 

YUNANİSTAN SİNDİREMEDİ: Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berbaraskis Kardak'ta yaşanan krizi değerlendirdi. Berbaraskis, "Gerçektende bu çarpışma sonrası Başbakan Yıldırım ile mevkidaşı Çipras arasındaki telefon görüşmesi sonrası tansiyon düştü. Sahada tansiyon düşse de, söylemlerde tansiyon düşmüyor. Özellikle Atina'nın söylemlerinde düşmüyor. Özellikle son aşama Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bu videoların basına sızdırılması oldu. Hatta Yunan basınında şöyle bir iddia var; Yunan Savunma Bakanı bu görüntüleri Brüksel'deki, NATO'daki mevkidaşlarına göstererek Türkiye'den şikayetçi oldu. Benzer sözler Yunan Dışişleri Bakanı için de geçerli. Benzer bir olay olursa artık barışçıl davranış sergilemeyeceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Bu Türk Dışişleri'nin sert bir açıklamasına neden oldu. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Barışçıl olmayan, haddini aşan ifadeler bunlar" şeklinde açıklama yaptı." dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNDE ÇATLAK:  Yunan basınındaki iddiaları aktaran Berberaskis,  "Yunan basınında yapılan yorumlarda Yunanistan Başbakanlığı ile Yunanistan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları arasında söylem farklılığı olduğuna dikkat çekiliyor. Bir detay daha var Yunanistan Başbakanı, Kardak'taki olayı gece yarısı, Yunanistan Savunma Bakanı Kamenostan öğrenmedi, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın bir danışmanı ile konuştu ve Çipras'ı haberdar etti. Bu durum, Yunanistan Savunma Bakanı ile Yunanistan Başbakanı'nın arasının iyi olmadığı olarak yorumlanıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, açıklamalarında bir iddia daha ekledi. Yunanistan tarafının hukuk yoluyla bir araştırma yaptığı ve olası bir tazminat isteyeceği de ifade ediliyor." şeklinde konuştu.

Kardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördüKardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördüKardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördüKardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mergen 17 Şubat 2018 15:49 ettigini bulursunuz kaşınırsanız kaşırlar bizans eskileri.

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